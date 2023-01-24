Политик Филиппо: Франция бедствует, но отправляет Украине 100 миллионов евро

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал решение официального Парижа предоставить Киеву 100 миллионов евро.

По его мнению, власти Франции игнорируют экономический кризис, с которым столкнулись практически все жители государства. В своих соцсетях он выступил против передачи материальной помощи Украине.

Филиппо напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила направить дополнительные 500 миллионов евро украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Вклад Франции — это 100 миллионов евро! Однако у нас нет средств ни на пенсию, ни на работу медучреждений", — высказался политик.

Ранее Филиппо назвал французского лидера Эммануэля Макрона безумцем, который сосредоточился на украинском вопросе и перестал обращать внимание на внутренние проблемы страны.