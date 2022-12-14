Французский политик Филиппо: действия Макрона по поддержке Украины безумны

Французский лидер Эммануэль Макрон поступает безумно, продолжая помогать киевскому режиму. Такое мнение выразил политик Флориан Филиппо.

В своих соцсетях он напомнил, что власти Франции выделили свыше 76 миллионов евро на восстановление энергетических объектов Украины. По его словам, Париж должен переключиться на решение внутренних проблем.

Как пояснил политик, на фоне украинского конфликта многие французы потеряли работу. Кроме того, он добавил, что образовательные учреждения и поликлиники в стране плохо отапливаются из-за энергокризиса.

"Когда же остановят этих безумцев?!" — подчеркнул Филиппо, рассуждая о новом пакете помощи Украине.

Ранее политик призвал остановить поставки западного оружия для украинской армии. Он обратил внимание на то, что военные запасы Франции уже истощены, однако Макрон продолжает предоставлять технику и снаряды Киеву.