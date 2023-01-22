Советник главы офиса Зеленского Подоляк оскорбил депутатов Германии, выступающих против военной помощи ВСУ

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк оскорбил депутатов Бундестага, которые выступают против отправок ВСУ современных танков. Не уточнив имя, он раскритиковал немецкого парламентария.

"Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в Бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза", — сказал киевский политик в интервью украинскому телеканалу Freedom .

Подоляк считает, что желание немцев сотрудничать с РФ так, как это было до начала конфликта, больше стремления оказать помощь Украине.

Напоминаем, чиновники киевского режима в последнее время часто обвиняют западных союзников в недостаточной поддержке.