Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк оскорбил депутатов Бундестага, которые выступают против отправок ВСУ современных танков. Не уточнив имя, он раскритиковал немецкого парламентария.
"Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек <…> А в Бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза", — сказал киевский политик в интервью украинскому телеканалу Freedom .
Подоляк считает, что желание немцев сотрудничать с РФ так, как это было до начала конфликта, больше стремления оказать помощь Украине.
Напоминаем, чиновники киевского режима в последнее время часто обвиняют западных союзников в недостаточной поддержке.
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