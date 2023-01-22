Президент России Владимир Путин "может быть доволен" позицией Берлина в вопросе поставок танков Leopard, заявила председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
По её словам, из-за разногласий в поставках Украине танков, Германия уже "проиграла".
"История смотрит на нас, и, к сожалению, Германия только что потерпела поражение, — цитирует председателя N-TV. — Президент России Владимир Путин может быть доволен ввиду отсутствия решения (о поставках. — Прим. ред.) танков Киеву".
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Штрак-Циммерман о том, что якобы российский президент "смеётся" над нерешительностью Берлина отправить тяжёлое вооружение киевскому режиму.
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