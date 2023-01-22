На Западе нарастает градус разногласий в вопросе поставок Украине танков и другой новой военной техники, заявили американские аналитики.
По их мнению, этот вопрос стал камнем преткновения между киевским режимом и западными политиками.
"Танки западного производства, которые намного мощнее боевых машин, стали камнем преткновения", — передаёт New York Times.
В качестве примера аналитики привели дискуссии, в которых Германия пытается всеми способами отказаться от поставок Киеву Leopard. Кроме того, Берлин требует считаться с ним, как с производителем, в контексте передачи оружия третьими странами. Тогда как Вашингтон настаивает на таком шаге, но не спешит "дарить" Незалежной Abrams.
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