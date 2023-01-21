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The New York Times: в НАТО произошёл раскол из-за Украины

Мир

Существенные разногласия появились в НАТО из-за планов поставок техники Украине до наступления весны. Об этом пишут эксперты издания The New York Times.

Аналитики отмечают, что "маленькие, но значительные трещины становятся слишком большими, чтобы их можно было скрыть".

По мнению обозревателей газеты, разногласия касаются стратегии на предстоящий год и более насущного вопроса о том, что нужно Украине в ближайшие несколько месяцев.

При этом авторы материала считают, что и Россия, и Украина готовятся к весеннему наступлению.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал главным условием для мирных переговоров Украины с Россией признание РФ украинских границ 1991 года.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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