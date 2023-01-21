Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал главным условием для мирных переговоров Украины с Россией признание РФ украинских границ 1991 года. Такое заявление представитель Киева сделал в интервью немецкому изданию Zdf.
"Окончание конфликта связано с границами, которые были зафиксированы в международных соглашениях 1991 года. Там Россия, там Украина. Мы стоим. Нам этого достаточно. Мы не заходим на территорию России. Мы в этом не нуждаемся", — объяснил советник Зеленского.
Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми высказал мнение, что ближайший месяц может стать решающим в конфликте на Украине.
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