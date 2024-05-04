В Крыму реализуют шесть мегапроектов по выращиванию устриц и мидий на фоне глобальных экспортных вызовов

В Республике Крым реализуются шесть инвестиционных проектов в области рыбного хозяйства и марикультуры на сумму свыше 135,7 млн рублей.
Проекты, заключенные между Советом министров Крыма и инвестиционными компаниями, включают выращивание и вылов мидий, устриц, форели, осетра, карпа и производство осетровой икры в регионах Судак, Евпатория, Керчь, Джанкой и Черноморский, сообщает ТАСС.
В 2023 году производство мидий и устриц в Крыму сократилось на 22,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 072 тонны, с экспортом в Турцию, Тунис, Казахстан, Киргизию и Италию. В связи с трудностями поставки рыбопосадочного материала рассматривается возможность строительства рыбопитомника.
В Крыму зарегистрировано 123 юридических лица и индивидуальных предпринимателя в сфере рыбного хозяйства, из которых 25 специализируются на мидиях и устрицах.
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