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В Крыму реализуют шесть мегапроектов по выращиванию устриц и мидий на фоне глобальных экспортных вызовов

В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц

1:08
Экономика

В Республике Крым реализуются шесть инвестиционных проектов в области рыбного хозяйства и марикультуры на сумму свыше 135,7 млн рублей.

В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц
Фото: unsplash.com by Adrien Sala adriensala is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проекты, заключенные между Советом министров Крыма и инвестиционными компаниями, включают выращивание и вылов мидий, устриц, форели, осетра, карпа и производство осетровой икры в регионах Судак, Евпатория, Керчь, Джанкой и Черноморский, сообщает ТАСС.

В 2023 году производство мидий и устриц в Крыму сократилось на 22,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1 072 тонны, с экспортом в Турцию, Тунис, Казахстан, Киргизию и Италию. В связи с трудностями поставки рыбопосадочного материала рассматривается возможность строительства рыбопитомника.

В Крыму зарегистрировано 123 юридических лица и индивидуальных предпринимателя в сфере рыбного хозяйства, из которых 25 специализируются на мидиях и устрицах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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