Питательный и вкусный смузи из замороженных ягод и греческого йогурта с добавлением ананасового сока
Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
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Этот смузи из замороженных ягод и греческого йогурта — быстрый, простой, питательный и вкусный белково-витаминный перекус.
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Это отличный вариант для завтрака или полдника. Банан — один из основных ингредиентов, а вот ягоды выбирайте на свой вкус: клубника, вишня, ананас, малина и черника.
Ингредиенты
- 250 мл ананасового сока
- 2 чашки ассорти из замороженных ягод (на ваш выбор)
- 1 замороженный банан, нарезанный кусочками
- 1 стакан ванильного греческого йогурта
Приготовление
Добавьте в блендер сок, замороженные ягоды и банан с йогуртом, перемешайте до получения однородной массы. Если получилось слишком густо, добавьте ещё немного ананасового сока.
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Смузи из замороженных ягод