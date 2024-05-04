Питательный и вкусный смузи из замороженных ягод и греческого йогурта с добавлением ананасового сока

Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот смузи из замороженных ягод и греческого йогурта — быстрый, простой, питательный и вкусный белково-витаминный перекус.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это отличный вариант для завтрака или полдника. Банан — один из основных ингредиентов, а вот ягоды выбирайте на свой вкус: клубника, вишня, ананас, малина и черника.

Ингредиенты

250 мл ананасового сока

2 чашки ассорти из замороженных ягод (на ваш выбор)

1 замороженный банан, нарезанный кусочками

1 стакан ванильного греческого йогурта

Приготовление

Добавьте в блендер сок, замороженные ягоды и банан с йогуртом, перемешайте до получения однородной массы. Если получилось слишком густо, добавьте ещё немного ананасового сока.