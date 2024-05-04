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Питательный и вкусный смузи из замороженных ягод и греческого йогурта с добавлением ананасового сока

Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком

0:50
Еда

Этот смузи из замороженных ягод и греческого йогурта — быстрый, простой, питательный и вкусный белково-витаминный перекус.

Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это отличный вариант для завтрака или полдника. Банан — один из основных ингредиентов, а вот ягоды выбирайте на свой вкус: клубника, вишня, ананас, малина и черника.

Ингредиенты

  • 250 мл ананасового сока
  • 2 чашки ассорти из замороженных ягод (на ваш выбор)
  • 1 замороженный банан, нарезанный кусочками
  • 1 стакан ванильного греческого йогурта

Приготовление

Добавьте в блендер сок, замороженные ягоды и банан с йогуртом, перемешайте до получения однородной массы. Если получилось слишком густо, добавьте ещё немного ананасового сока.

Смузи из замороженных ягод
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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