Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Вьетнаме иностранцы жалуются на 40 градусную жару
PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий
Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
Как сохранить маникюр целым во время уборки
В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц
Почва для пионов имеет значение
Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях
Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли
Ксения Собчак заступилась за Ивлееву: все эти "праведные" люди
2 продукта, которые нельзя давать кошкам, хотя они считаются "кошачьими": это удивит многих

Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам

1:03
Зоосфера » Кошки

При выборе пищи для домашних питомцев многие владельцы полагаются на устоявшиеся представления.

Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так, владельцы кошек зачастую кормят своих пушистых друзей рыбой и предлагают им молоко, полагая, что это традиционные лакомства для кошек. Действительно, изображения и мультфильмы с детства учат нас, что это привычный рацион кошек.

Однако на деле взрослым кошкам молоко давать не стоит, так как с возрастом они хуже переваривают лактозу, что может вызвать расстройство желудка. Рыбу же следует включать в рацион осторожно и не делать её основным элементом питания. Рыбные продукты подходят для еженедельного употребления, но избегайте давать кошке сырую, жареную, вяленую или солёную рыбу.

Консервированный тунец особенно не рекомендуется для кошек. Этот продукт может содержать вредные соединения и часто бывает слишком жирным или солёным, что делает его неподходящим для рациона кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Во Вьетнаме иностранцы жалуются на 40 градусную жару
PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий
Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
Как сохранить маникюр целым во время уборки
В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц
Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам
Почва для пионов имеет значение
Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях
Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли
Ксения Собчак заступилась за Ивлееву: все эти "праведные" люди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников