2 продукта, которые нельзя давать кошкам, хотя они считаются "кошачьими": это удивит многих

Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При выборе пищи для домашних питомцев многие владельцы полагаются на устоявшиеся представления.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так, владельцы кошек зачастую кормят своих пушистых друзей рыбой и предлагают им молоко, полагая, что это традиционные лакомства для кошек. Действительно, изображения и мультфильмы с детства учат нас, что это привычный рацион кошек.

Однако на деле взрослым кошкам молоко давать не стоит, так как с возрастом они хуже переваривают лактозу, что может вызвать расстройство желудка. Рыбу же следует включать в рацион осторожно и не делать её основным элементом питания. Рыбные продукты подходят для еженедельного употребления, но избегайте давать кошке сырую, жареную, вяленую или солёную рыбу.

Консервированный тунец особенно не рекомендуется для кошек. Этот продукт может содержать вредные соединения и часто бывает слишком жирным или солёным, что делает его неподходящим для рациона кошки.