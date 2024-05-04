Секреты сохранения маникюра во время уборки: как защитить руки и лак от вредного воздействия

Как сохранить маникюр целым во время уборки

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После уборки многие женщины сталкиваются с проблемой отслоившегося лака и шеллака, а также с пересыханием кожи рук. Кристина Петрова, косметолог, предлагает несколько способов спасения кожи и маникюра от вредного воздействия уборки.

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Рекомендуется использовать перчатки, так как многие чистящие средства содержат спирт и щелочь, наносящие вред коже и маникюру. Перед началом уборки подготовьте руки, нанеся масло или крем и надев хлопчатобумажные перчатки. Это создаст эффект тепличного спа, увлажняя и питая кожу.

После уборки продолжайте ухаживать за кожей, делая периодически маски и используя увлажняющий крем, особенно в холодное время года.