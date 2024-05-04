Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые-климатологи из США предупредили, что лето-2024 будет рекордно жарким
Во Вьетнаме иностранцы жалуются на 40 градусную жару
PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий
Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц
Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам
Почва для пионов имеет значение
Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях
Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли
Секреты сохранения маникюра во время уборки: как защитить руки и лак от вредного воздействия

Как сохранить маникюр целым во время уборки

0:47
Моя семья » Красота и стиль

После уборки многие женщины сталкиваются с проблемой отслоившегося лака и шеллака, а также с пересыханием кожи рук. Кристина Петрова, косметолог, предлагает несколько способов спасения кожи и маникюра от вредного воздействия уборки.

Как сохранить маникюр целым во время уборки
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

Рекомендуется использовать перчатки, так как многие чистящие средства содержат спирт и щелочь, наносящие вред коже и маникюру. Перед началом уборки подготовьте руки, нанеся масло или крем и надев хлопчатобумажные перчатки. Это создаст эффект тепличного спа, увлажняя и питая кожу.

После уборки продолжайте ухаживать за кожей, делая периодически маски и используя увлажняющий крем, особенно в холодное время года.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Во Вьетнаме иностранцы жалуются на 40 градусную жару
PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий
Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
Как сохранить маникюр целым во время уборки
В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц
Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам
Почва для пионов имеет значение
Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях
Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли
Ксения Собчак заступилась за Ивлееву: все эти "праведные" люди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников