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Археологи переписывают историю: раскопки в Иерусалиме обнаружили неожиданные связи с библейскими временами

PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий

2:07
Наука

Результаты недавних археологических раскопок в Иерусалиме, осуществленных совместно Управлением древностей Израиля, Тель-Авивским университетом и Институтом науки Вейцмана, оказали значительное влияние на понимание истории города в библейские времена.

PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Исследования, опубликованные в журнале PNAS, выявили прямые связи между библейскими текстами и археологическими данными, обнаруженными в районе Города Давида.

Основные открытия касаются точной датировки нескольких ключевых структур, которые ранее либо не датировались, либо датировались некорректно. В частности, было установлено, что расширение Иерусалима в сторону горы Сион началось уже в 9 веке до нашей эры, во время правления царя Иоаса. Это открытие на столетие переносит предыдущие оценки времени расширения города, опровергая доминировавшую до этого теорию о том, что масштабное строительство было вызвано прибытием беженцев после ассирийского изгнания.

Профессор Юваль Гадот из Тель-Авивского университета подчеркивает, что эти данные указывают на демографический рост внутри самого Иудейского королевства и укрепление его политической и экономической системы, что свидетельствует о внутреннем потенциале и стабильности в тот период.

Другое важное открытие касается датировки восточной стены Города Давида. Новые данные показывают, что стена была построена в период правления царя Озии, а не во времена Езекии, как предполагалось ранее. Это открытие требует пересмотра роли стены в оборонительной системе Иерусалима и её значение в историческом контексте города.

Эти находки не только корректируют хронологию событий, но и стимулируют ученых к новым исследованиям, предлагая более глубокий анализ библейских текстов с учетом археологических данных, что может привести к пересмотру некоторых исторических представлений о развитии древнего Иерусалима.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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