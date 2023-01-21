Германии не решилась поставить тяжёлую технику Украине. Президент России Владимир Путин будет смеяться над этим. Так считает глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
"После того дня в "Рамштайне" Путин сегодня вечером может посмеяться, принимая во внимание нерешительность Германии в поставках танков Leopard 2", — сказала Штрак-Циммер в интервью изданию ZDF.
Она назвала катастрофой решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не отправлять танки Киеву.
Напоминаем, ранее главы оборонных ведомств стран НАТО собрались на военной базе "Рамштайн" в Германии с целью обсуждения поставок тяжёлой техники ВСУ.
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