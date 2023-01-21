Штрак-Циммерман: президент РФ Путин смеётся над нерешительностью Шольца в поставках танков ВСУ

Германии не решилась поставить тяжёлую технику Украине. Президент России Владимир Путин будет смеяться над этим. Так считает глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"После того дня в "Рамштайне" Путин сегодня вечером может посмеяться, принимая во внимание нерешительность Германии в поставках танков Leopard 2", — сказала Штрак-Циммер в интервью изданию ZDF.

Она назвала катастрофой решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не отправлять танки Киеву.

Напоминаем, ранее главы оборонных ведомств стран НАТО собрались на военной базе "Рамштайн" в Германии с целью обсуждения поставок тяжёлой техники ВСУ.