WSWS: США готовятся к вводу войск на Украину и наступлению против России

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина и председателя объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли о готовности сделать всё, чтобы Россия проиграла, говорят о том, что Вашингтон намерен начать масштабное наступление на российские войска в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил геополитик Андре Деймон.

"По мере того, как в ближайшие месяцы возникнут огромные проблемы, связанные с новой американской стратегией, и по мере роста числа погибших среди украинских войск неизбежно возникнет потребность в прямом развёртывании войск НАТО на Украине", — указал он в издании World Socialist web Site (WSWS).

Деймон подчеркнул, что США и Россия станут первыми в истории ядерными государствами, которые перешли в прямое столкновение.

Прямое утверждение Милли и Остина о том, что оружие, предоставляемое США и НАТО, носит наступательный, а не оборонительный характер, противоречит публичным заявлениям администрации Джо Байдена, указал эксперт.

"Соединённые Штаты на самом деле находятся в состоянии войны с Россией", — заявил Деймон.