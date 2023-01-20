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Генерал США Милли: военная помощь Запада поможет ВСУ перейти в наступление

Мир

Поставки западного оружия на Украину нужны Киеву для наступления против российской армии. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Он подчеркнул, что для успешных наступательных манёвров необходимо иметь личный состав, который сможет работать с оружием.

Милли убеждён, что обучение украинских солдат на территории западных стран усилит тактику ВСУ, а также повысит боевую слаженность. Однако, по мнению генерала, у Запада и Украины есть довольно мало времени, чтобы добиться поставленных целей.

"Уверен ли я? Да, считаю, что этого можно добиться. Но думаю, что это будет представлять собой вызов", — цитирует слова Милли ТАСС.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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