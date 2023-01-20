Экс-советник Кучмы Соскин: предупреждение Путина о танках для ВСУ напугало Байдена

Предупреждения российского президента Владимира Путина о последствиях в случае поставок тяжёлого вооружения на Украину заставили главу Белого дома Джо Байдена изменить свой курс в отношении Киева. Об этом заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

"Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и Шольц нам ничего не дадут", — указал эксперт в эфире своего YouTube-канала.

Соскин подчеркнул, что заявления чиновников США о сложности обслуживания танков Abrams являются всего лишь отговорками. Данные виды боевой техники находятся на вооружении очень многих стран мира, сообщил эксперт.

"Это всё, дорогие мои, брехня. Настолько тупые при власти на Украине стоят артисты, что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где уже эти "Абрамсы" есть", — заметил экс-советник.