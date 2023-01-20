Безпалько: Украина может нанести удар по Москве, чтобы подорвать престиж России

Украина уже наносила удар по Крымскому мосту с помощью террористической группы. Однако сейчас руководство киевского режима может получить официальное одобрение со стороны стран коллективного Запада для атаки на полуостров. Более того, не стоит исключать удары ВСУ по глубине российской территории. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя Pravda.Ru недавнее интервью советника главы Офиса Зеленского.

Украина намерена нанести удар по Крыму, чтобы нарушить военную логистику, а при помощи атаки на центральные регионы страны Киев попытается испортить репутацию Москвы, считает эксперт.

"Скорее всего, это будут удары беспилотников или, возможно, ракет, которые поставляют или уже поставлены на Украину", — предположил Безпалько.

Также не исключено, что разговоры о возможных поставках западного вооружения в Киев ведутся для того, чтобы оправдать наличие на территории Украины оружия, количество которого отличается от анонсированных ранее заявлений, указал специалист.

Кроме того, Москва уже начинает укреплять свою противовоздушную оборону. Следовательно, Киев может попытаться нанести удар и по столице России, отметил Безпалько.

"Безусловно, это будет делаться не с целью нанесения какого-то материального ущерба, а с целью удара по репутации России", — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в скором времени Киев сможет позволить себе вести более агрессивные действия против Москвы. Он подчеркнул, что Украина подготовила для России несколько "сюрпризов".