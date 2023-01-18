Советник погибшего в результате крушения вертолёта в Броварах министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, какие версии происшествия рассматривает следствие.
Он написал в своём Telegram-канале, что причины трагедии устанавливают следователи. В числе прочих — диверсия.
"Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полётов, мы скоро узнаем", — заявил Геращенко.
При падении вертолёта на детский сад в Киевской области сегодня утром погибли высшие руководители Министерства внутренних дел Украины: министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
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