В Броварах при крушении вертолёта ГСЧС погибли руководители МВД Украины, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Сообщается о гибели главы МВД Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина.
Кроме того, по данным Нацполиции, после падения вертолёта рядом с детским садом в Броварах ранено 10 детей, двое погибло. Всего пострадало 22 человека, они находятся в больнице.
Спикер ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что упавший вертолёт выполнял спасательную операцию по заданию ГСЧС.
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