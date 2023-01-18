При крушении вертолёта под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский

В Броварах при крушении вертолёта ГСЧС погибли руководители МВД Украины, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Сообщается о гибели главы МВД Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина.

Кроме того, по данным Нацполиции, после падения вертолёта рядом с детским садом в Броварах ранено 10 детей, двое погибло. Всего пострадало 22 человека, они находятся в больнице.

Спикер ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что упавший вертолёт выполнял спасательную операцию по заданию ГСЧС.