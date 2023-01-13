В истории с секретными документами, которые "потерял" президент США Джо Байден скоро появится "российский след". Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.
"Вот увидите, что скоро появится версия: Путин украл документы у Байдена, скопировал их, а потом подкинул в гараж и личный кабинет президента США, чтобы выиграть на Украине", — пошутил эксперт.
Он добавил, что эта версия, конечно, "так себе", однако всё равно лучше чем та, что Байден относил документы кролику, которого он постоянно ищет, чтобы поздороваться с ним.
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