Баширов: скоро появится версия, что Путин украл документы у Байдена и подкинул в гараж

В истории с секретными документами, которые "потерял" президент США Джо Байден скоро появится "российский след". Такое мнение высказал политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

"Вот увидите, что скоро появится версия: Путин украл документы у Байдена, скопировал их, а потом подкинул в гараж и личный кабинет президента США, чтобы выиграть на Украине", — пошутил эксперт.

Он добавил, что эта версия, конечно, "так себе", однако всё равно лучше чем та, что Байден относил документы кролику, которого он постоянно ищет, чтобы поздороваться с ним.