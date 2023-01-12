Карин Жан-Пьер выставила Байдена "идиотом", пытаясь оправдать его

Пытаясь оправдать президента США Джо Байдена за найденные в его кабинете секретные документы, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, напротив, выставила американского лидера в неприглядном свете, фактически идиотом.

В то, что Байден не знал о существовании этих документов и их содержании, не поверили зрители Fox News.

В ходе брифинга Жан-Пьер заявила, что Байден серьёзно относится к засекреченной информации. Она добавила, что для него стало сюрпризом обнаружение каких-либо записей, и он не знает, что в них.

На заявления из Белого дома уже успели отреагировать зрители телеканала.

Один из них задал риторический вопрос, как Байден мог получить их, а затем потерять контроль над ними.

"Вся администрация президента — это клоунское шоу!" — заключил ещё один комментатор.