Пытаясь оправдать президента США Джо Байдена за найденные в его кабинете секретные документы, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, напротив, выставила американского лидера в неприглядном свете, фактически идиотом.
В то, что Байден не знал о существовании этих документов и их содержании, не поверили зрители Fox News.
В ходе брифинга Жан-Пьер заявила, что Байден серьёзно относится к засекреченной информации. Она добавила, что для него стало сюрпризом обнаружение каких-либо записей, и он не знает, что в них.
На заявления из Белого дома уже успели отреагировать зрители телеканала.
Один из них задал риторический вопрос, как Байден мог получить их, а затем потерять контроль над ними.
"Вся администрация президента — это клоунское шоу!" — заключил ещё один комментатор.
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