Американский конгрессмен назвал Украину противником США

Конгрессмен от штата Кентукки Джеймс Комер назвал Украину противником США. К числу таковых мистер Комер отнёс Китай и Россию. Хотя как раз это неудивительно.

Между тем, Джеймс Комер занимает пост главы комитета палаты представителей по надзору и подотчётности. И к числу противников США Украину он отнёс из-за подозрений относительно связей семейства президента США Джо Байдена с украинскими властями.

По мнению Комера, на работу американских властей влияют "противники из Пекина, Москвы и Киева", сообщает РИА "Новости".

"Плохие решения, которые принимает Джо Байден, и которые Белый дом принимает каждый день, оказывают пагубное влияние на каждого американца, и вы задаётесь вопросом, не скомпрометирован ли этот президент?" — задаётся вопросом конгрессмен.

По его мнению, финансированию киевского режима, равно как и поставкам оружия со стороны США на Украину не хватает прозрачности.

"У меня много вопросов о том, что происходит на Украине в отношении иностранной помощи", — заявил Комер.

Не секрет, что в палате представителей американского конгресса есть сомневающиеся в том, что Украину следует поддерживать в том объёме, в каком это делает нынешняя администрация.

В основном это конгрессмены-республиканцы, которые заявляют, что средства налогоплательщиков следует направить в первую очередь на решение внутренних проблем США. Они также настаивают на проведении аудита помощи, направленной на Украину.

Впрочем, нет оснований полагать, что американская политика в этой сфере действительно поменяется. По крайней мере, в ближайшее время. Всё же влияния этой группы конгрессменов пока недостаточно, чтобы изменить нынешнее положение дел.