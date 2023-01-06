Китай перехватывает нефть, которую обычно покупает Европа

Китайские компании покупают нефть, которую нефтедобытчики обычно поставляют на европейский рынок. В частности, речь идёт о покупках нефти в Казахстане, а также в Норвегии.

Китай уже импортировал в январе порядка пяти миллионов баррелей нефти из Казахстана. А кроме того, китайский нефтетрейдер Unipec закупил по меньшей мере два миллиона баррелей норвежского топлива Johan Sverdrup для погрузки в январе, сообщает агентство Bloomberg (перевод "ПолитРоссия").

При этом импортируемая Китаем нефть важна для европейских стран, которые сократили закупки этого ресурса в России.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ морским путём. Кроме того, в тот же день ЕС ввёл потолок цен на российскую нефть — не более 60 долларов за баррель. В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает с 1 февраля поставки нефти в страны, поддержавшие потолок цен.

Очевидно, для европейских государств большое значение приобретают альтернативные российским поставки. И конкуренты здесь европейцам едва ли нужны. Впрочем, учитывать интересы европейских компаний поставщики нефти едва ли будут готовы, если им поступят выгодные предложения из других государств.

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