Экономист Дудчак о приглашении РФ на саммит АТЭС в США: положительный симптом

Экономист Александр Дудчак в беседе с Pravda.Ru прокомментировал намерение США пригласить Россию на саммит АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году.

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак отметил, что словам представителей США верить не стоит.

"На фоне практически нулевых дипломатических отношений и агрессивной политики в отношении России со стороны Соединенных Штатов даже такое приглашение, которое бы ещё несколько лет назад было бы, наверное, каким-то рядовым событием, сейчас мы его рассматриваем под увеличительным стеклом", — выразил своё мнение эксперт.

Дудчак объяснил, что российская сторона будет думать, принимать ли это приглашение, так как ситуация в следующем году может измениться. Он уверен, что РФ есть что обсудить с США.

"Но сейчас с американцами о чем-то договариваться, как показывает практика, проблематично. Есть какие-то надежды на то, что хоть по каким-то направлениям сотрудничество совершенно не прекращают, где-то теплится. Мы видим это на примере Бута. Тоже положительный такой симптом", — поделился своими мыслями экономист.

Эксперт призвал не питать иллюзии, так как данный шаг со стороны Вашингтона не является решением всех проблем.

Ранее сообщалось, что Запад навязывает АТЭС Украину по бумажке "вашингтонского обкома".