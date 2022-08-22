Посол РФ: Запад навязывает АТЭС Украину по бумажке "вашингтонского обкома"

Представители стран Запада в структуре форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пытались навязать свою позицию по украинской теме на встрече министров туризма экономик АТЭС в Бангкоке, заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

По его словам, речи западных представителей не изменились и они зачитывают "по бумажке, утверждённой в вашингтонском обкоме", в попытках навязать украинскую тематику.

"Как известно, АТЭС — это экономическое объединение, и экономика под названием "Украина" не является ни участником АТЭС, ни предметом рассмотрения в АТЭС", — пояснил дипломат в беседе с РИА Новости. — Тем не менее западники отработали свой номер, как обычно, зачитав тот же старый текст, переходящий из одного мероприятия в другое. Эта утверждённая где-то в "вашингтонском обкоме" бумажка передаётся просто из рук в руки, и всё".

Как подчеркнул посол, у России с представителями делегаций АТЭС тёплые дипломатические отношения и украинская повестка вообще не вписывалась в вопросы, заявленные на обсуждение делегаций.