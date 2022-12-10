Подоляк заявил, что Иран передаст войскам ВС РФ сотни баллистических ракет

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби заявлял, что отношения России с Ираном превращаются в оборонное партнёрство. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о планах сотрудничества двух стран.

"Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе", — заявил эксперт.

Украинский политик считает, что войска Российской Федерации, имея ядерные и военные технологии, помогают Ирану "поджечь Ближний Восток".

"Ось зла сформирована", — заявил Подоляк.