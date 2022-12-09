Джон Кирби: отношения РФ и Ирана превращаются в оборонное партнёрство

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что отношения РФ и Ирана превращаются в оборонное партнёрство.

По мнению Кирби, Москва в обмен на беспилотники (БПЛА) предоставляет Тегерану военно-техническую поддержку. Он предположил, что РФ может поставлять Ирану ПВО и вертолёты, взамен получая ракеты. Оборонное партнёрство Тегерана и Москвы вызывает у Кирби обеспокоенность.