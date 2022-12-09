Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что отношения РФ и Ирана превращаются в оборонное партнёрство.
По мнению Кирби, Москва в обмен на беспилотники (БПЛА) предоставляет Тегерану военно-техническую поддержку. Он предположил, что РФ может поставлять Ирану ПВО и вертолёты, взамен получая ракеты. Оборонное партнёрство Тегерана и Москвы вызывает у Кирби обеспокоенность.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.