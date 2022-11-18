Стаун: Зеленский обвинил РФ в ЧП с ракетой из-за страха лишиться помощи Запада

Украинский президент Владимир Зеленский начал обвинять РФ в ЧП с падением ракет на территории Польши в связи со страхом потерять поддержку Запада, заявил сотрудник Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

В интервью каналу TV2 он отметил, что глава Украины своими комментариями о ракетном инциденте подорвал доверие мирового сообщества. Как пояснил эксперт, теперь люди в разных странах мира будут тщательно проверять его слова, сверяя их с реальными фактами.

По его мнению, западные государства поступили правильно, разоблачив ложь Зеленского о падении ракет.

"Страх потерять политическую и материальную поддержку Запада заставил президента Украины выступить с обвинениями в адрес Москвы", — указал Стаун.

При этом он подчеркнул: однажды нынешние союзники Зеленского "разберутся с его заявлениями".

15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет в Люблинском воеводстве. Киев обвинил Москву в организации этого инцидента. Однако специалисты Минобороны РФ выяснили, что в Польше упали элементы украинской системы С-300.