Politico: США призвали Киев и ЕС осторожнее говорить о падении ракет в Польше

Американские власти в ходе контактов с союзниками в Европе и украинскими чиновниками призвали их осторожнее говорить о падении ракет на территории Польши, сообщает Politico.

По информации газеты, официальные лица США начали обзванивать своих партнёров после ЧП. В статье сказано, что Вашингтон потребовал от окружения украинского президента Владимира Зеленского проверять все данные перед тем, как давать публичные комментарии о ракетном инциденте.

"США также попросили НАТО воздержаться от категоричных заявлений до окончания проверок в рамках расследования", — отмечается в материале.

Авторы публикации убеждены: во взглядах США и Украины на ситуацию с падением ракет в Польше наблюдаются серьёзные расхождения. Они считают, что Вашингтон "занижает значимость" ракетного инцидента. Кроме того, журналисты прогнозируют рост противоречий в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Экс-сотрудник Госдепа США Хизер Конли, беседуя с корреспондентом издания, пояснила, что ЧП в Польше — очень важное испытание для Штатов, Североатлантического альянса и украинского руководства.