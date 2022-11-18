Вашингтон не намерен менять расстановку и количество военных в Польше из-за инцидента с упавшими ракетами, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По её словам, ранее власти неоднократно подчёркивали, что увеличение военного американского контингента не предусмотрено.
"Мы предложили Польше свою поддержку в проведении данного расследования. Что же касается расстановки сил и тому подобного, то никаких изменений касательно Польши не произошло", — сказала Сингх в ходе брифинга.
Как подчеркнула Сингх, в том числе свою позицию Вашингтон довёл и до Варшавы.
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