Пентагон: расстановка сил США не изменится из-за ракетного ЧП в Польше

Вашингтон не намерен менять расстановку и количество военных в Польше из-за инцидента с упавшими ракетами, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По её словам, ранее власти неоднократно подчёркивали, что увеличение военного американского контингента не предусмотрено.

"Мы предложили Польше свою поддержку в проведении данного расследования. Что же касается расстановки сил и тому подобного, то никаких изменений касательно Польши не произошло", — сказала Сингх в ходе брифинга.

Как подчеркнула Сингх, в том числе свою позицию Вашингтон довёл и до Варшавы.