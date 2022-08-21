Глава ВГА Леонтьев: ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС

Город Новая Каховка в Херсонской области вновь подвергся обстрелу украинских военных 21 августа. Более того, обстрелы велись также и по Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Представитель администрации отметил, что работа ПВО была очень мощной, а хлопков в небе было зафиксировано не менее 15.

"Работала система ПВО, штук 15 взрывов, наверное. Но сбивали в небе. Над Днепром, за Днепром. ПВО работала очень мощно. На Каховскую ГЭС, на Новую Каховку все летело", — рассказал Леонтьев, пишет ТАСС.

Представители ВГА добавили, что после того, как Херсонская область перешла под контроль ВС РФ, украинская сторона всё чаще обстреливает населённые пункты и объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся здесь.