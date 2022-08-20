Стремоусов: ПВО отбили удар ВСУ по Херсону

В небе над Херсоном сработали системы ПВО, отбившие удар украинких сил на город. Об этом проинформировал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет", — сообщил Стремоусов в разговоре с РИА Новости.

Замглавы администрации региона уточнил, что эта атака далеко не первая, обстрелы по территории области со стороны ВСУ ведутся почти на ежедневной основе.

То же самое можно сказать и о Запорожской области, которая также подвергается постоянным обстрелам Киева. По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Киев наносит удары по региону из мести и бессилия оттого, что эта территория больше не будет украинской.