Политолог Гуреев о переменах после Джонсона: Британия потеряет интерес к Украине

Аналитик Данила Гуреев оценил уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании и влияние этого события на дальнейшие отношения этой страны с Россией.

Гуреев напомнил, что именно Джонсон виноват в серьёзном политическом кризисе, который наблюдается сегодня в Великобритании. У британских политиков и даже собственных министров Джонсон вызывает категорическое недовольство.

Отставка Джонсона неизбежно приведёт к смене власти в Британии, уверен Гуреев.

Аналитик полагает, что новая власть будет больше концентрироваться на внутренних проблемах страны, а не на делах Украины.

"И сегодня мы можем говорить, что англичанам будет не до конфликта на территории Украины. Сегодня уже английский парламент развернется с позиции того, что вопросы украинского конфликта отойдут на второй план", — сказал Гуреев в беседе с Телеканалом "360".

Но в любом случае, кто бы ни пришёл к власти после Джонсона, антироссийские настроения никуда у британского истеблишмента не денутся, уверен политолог. Поэтому на нормализацию отношений между Британией и Россией надеяться не приходится, добавил эксперт.

"Будет идти процесс охлаждения, потери интереса к Украине как к государству и переход от вопросов украинского конфликта к внутренним вопросам", — заключил политолог.