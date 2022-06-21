Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ запланирован на осень

Этой осенью в Херсонской области планируется провести референдум по вхождению в состав РФ, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что конкретные сроки ещё не удалось определить, однако Херсонская область уже начала подготовку к голосованию. По его словам, власти региона согласовывают организационные вопросы.

Стремоусов убеждён: после референдума Херсонская область станет полноценным субъектом Российской Федерации.

"Референдум пройдёт в этом году. Планируется на осень", — сказал замглавы ВГА в интервью РИА Новости.

Представитель военно-гражданской администрации добавил, что жители Херсонской области мечтают ощутить себя "полноценными гражданами великой России". Как пояснил Стремоусов, регион идёт по пути Крыма. Он подчеркнул: сейчас в Херсонской области налаживается социально-экономическая жизнь, вновь открываются предприятия, запускается банковская система, возобновлена выдача зарплат, социальных пособий и пенсий в нацвалюте РФ.