Дети, рождённые в Херсонской области после 24 февраля 2022 года, получат гражданство Российской Федерации, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Кроме того, российские паспорта выдадут детям-сиротам.
"Дети, рождённые после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", — пояснил Стремоусов РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление замглавы ВГА о том, что в регионе готовы строить корабли Черноморского флота России. Как подчеркнул Стремоусов, у области есть все мощности, чтобы начать производство.
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