Дети, рождённые в Херсонской области после начала СВО, получат гражданство РФ

Дети, рождённые в Херсонской области после 24 февраля 2022 года, получат гражданство Российской Федерации, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Кроме того, российские паспорта выдадут детям-сиротам.

"Дети, рождённые после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", — пояснил Стремоусов РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление замглавы ВГА о том, что в регионе готовы строить корабли Черноморского флота России. Как подчеркнул Стремоусов, у области есть все мощности, чтобы начать производство.