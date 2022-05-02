Генеральный директор одной из самых крупных немецких жилищных компаний Рольф Бух заявил, что на данный момент очень трудно дать гарантии, что зимой в квартирах его клиентов будет достаточно тепло. Об этом он сказал в интервью Spiegel.
Бух также подчеркнул, что сильно вырастит плата за отопление — она может достигнуть суммы, которая равна двухмесячной платы за аренду квартиры.
Он выразил обеспокоенность, несмотря на то, что политика ЕС предполагает, что в случае дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в самую последнюю очередь.
Ранее издание The Guardian сообщило, что польское правительство пообещало населению страны справиться без российского топлива. Однако простые поляки уже ощутили на себе печальные последствия антироссийской политики Варшавы.
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Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.