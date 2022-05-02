Spiegel: глава жилищной компании ФРГ не уверен, что зимой в домах будет тепло

Генеральный директор одной из самых крупных немецких жилищных компаний Рольф Бух заявил, что на данный момент очень трудно дать гарантии, что зимой в квартирах его клиентов будет достаточно тепло. Об этом он сказал в интервью Spiegel.

Бух также подчеркнул, что сильно вырастит плата за отопление — она может достигнуть суммы, которая равна двухмесячной платы за аренду квартиры.

Он выразил обеспокоенность, несмотря на то, что политика ЕС предполагает, что в случае дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в самую последнюю очередь.

Ранее издание The Guardian сообщило, что польское правительство пообещало населению страны справиться без российского топлива. Однако простые поляки уже ощутили на себе печальные последствия антироссийской политики Варшавы.