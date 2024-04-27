Майские праздники без алкоголя: депутат предлагает запретить продажу спиртного

Треть белгородцев поддерживает "сухой закон" на майских праздниках

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину запретить продажу алкоголя во время майских праздников, сообщает РИА "Новости". Журналисты портала bel. ru провели опрос среди своих читателей, чтобы узнать их мнение о возможном "сухом законе" на протяжении длинных выходных.

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Предлагается дать регионам право устанавливать запрет на продажу алкоголя во все выходные дни майских праздников (с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая). В обращении отмечается, что количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, увеличивается в майские праздники, также увеличивается число травм и отравлений, связанных с употреблением алкоголя, и ухудшается криминогенная обстановка.

В опросе, в который приняли участие 1720 человек, 63% респондентов (1093 человека) заявили, что, даже если будет введен запрет, все желающие все равно смогут заранее приобрести алкогольные напитки.

Из общего числа опрошенных 32% (564 человека) выразили поддержку идеи введения запрета на продажу спиртного, в то время как практически столько же, 563 человека, высказались против.