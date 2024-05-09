Страховой компании АСТК повысили рейтинг

Страховая компания "АСТК" доказала свой успех

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг финансовой надежности ООО "Страховая компания "АСТК" на уровне ruAA с прогнозом стабильным.

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Рейтинг обусловлен невысокими размерными характеристиками компании, умеренной оценкой страхового бизнеса и высокой оценкой финансовых результатов. Страховая компания "АСТК" специализируется на страховании торговых кредитов и занимает 71-е место по объему совокупных страховых взносов за 2023 год. Активы страховщика составили 7,9 млрд рублей, страховые резервы — 1,6 млрд рублей, собственные средства — 4,3 млрд рублей, уставный капитал — 750 млн рублей.

За 2023 год компания собрала 1,0 млрд рублей страховых взносов и сократила страховой портфель на 44% по сравнению с 2022 годом. Агентство положительно оценивает высокий прирост собственных средств и высокие показатели рентабельности компании.

Негативными факторами являются низкая диверсификация каналов распространения страховых продуктов и высокая доля расходов на ведение дела. Надежность перестраховочной защиты страховщика находится на высоком уровне.