SberPay расширяет свои возможности: теперь доступен в Турции без комиссии

SberPay теперь доступен в Турции

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

SberPay теперь функционирует в Турции, позволяя клиентам оплачивать покупки в ресторанах, магазинах и других местах через QR-код без взимания комиссии, как сообщает телеграм-канал Сбербанка.

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Для использования сервиса при покупке необходимо уведомить продавца о желании оплатить через систему Metropol, после чего нужно зайти на сайт payinturkey. com, нажать на кнопку "Заплатить" и отсканировать QR-код продавца.

Сервис SberPay уже работает в более чем 80 городах Турции и доступен в 30 тысячах мест с наклейкой SberPay.