"Либо я, либо она": Алиса Вокс рассказала об интригах и травле в группе Шнурова

Алиса Вокс раскрыла причины увольнения Юлии Коган из группы "Ленинград"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алиса Вокс поделилась подробностями закулисной борьбы в группе Сергея Шнурова "Ленинград" в интервью с Екатериной Малафеевой на YouTube-канале "Не мужское шоу".

Фото: Wikipedia by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

По словам Вокс, когда она присоединилась к коллективу, ей пришлось столкнуться с травлей, возглавляемой Юлией Коган, которая после возвращения из декрета пыталась вытеснить ее из группы. Коган даже попросила Шнурова уволить Вокс, но тот сначала не обращал внимания на "сценическую ревность".

Когда зрители начали замечать напряженность между певицами, Шнуров вызвал Коган на разговор, после чего она была уволена. Вокс призналась, что атмосфера стала настолько напряженной, что она перед каждой репетицией плакала и молилась, но даже после увольнения Коган травля продолжилась.