Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные причины появления "пинков" в АКПП после замены масла
Пряное филе тилапии: простой рецепт
Сумка и рюкзак как важные элементы стильного образа: какие и для кого
О том, как игровые консоли украли, и страховку получили
Полезные помощники: говорим о растениях дома
Эксперт прокомментировал новые планы российских властей по борьбе с мошенниками
Эксперты ответили, как правильно мыть попугая
В МОК заявили, что не станут передавать российским спортсменам полученные ими награды
Владимир Машков вряд ли станет работать в госорганах
"Либо я, либо она": Алиса Вокс рассказала об интригах и травле в группе Шнурова

Алиса Вокс раскрыла причины увольнения Юлии Коган из группы "Ленинград"

0:50
Шоу-бизнес

Алиса Вокс поделилась подробностями закулисной борьбы в группе Сергея Шнурова "Ленинград" в интервью с Екатериной Малафеевой на YouTube-канале "Не мужское шоу".

Алиса Вокс раскрыла причины увольнения Юлии Коган из группы "Ленинград"
Фото: Wikipedia by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

По словам Вокс, когда она присоединилась к коллективу, ей пришлось столкнуться с травлей, возглавляемой Юлией Коган, которая после возвращения из декрета пыталась вытеснить ее из группы. Коган даже попросила Шнурова уволить Вокс, но тот сначала не обращал внимания на "сценическую ревность".

Когда зрители начали замечать напряженность между певицами, Шнуров вызвал Коган на разговор, после чего она была уволена. Вокс призналась, что атмосфера стала настолько напряженной, что она перед каждой репетицией плакала и молилась, но даже после увольнения Коган травля продолжилась.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Макароны пенне с фасолью и овощами: полезное блюдо
Нейросеть прогнозирует склонность к членовредительству с точностью 92%
Расслабься и снизь вес: применение ванн в борьбе с избыточным весом и целлюлитом
Долгоносик может нанести ущерб клубнике
SberPay теперь доступен в Турции
Эксперты ответили, как кот переносит разлуку с хозяином
Диабет является главным фактором развития невропатии
Александр Сокуров заявил, что он никак не связан с фильмом "Во сне ты горько плакал"
Страховая компания "АСТК" доказала свой успех
КНР обвинил США в "экономическом принуждении"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников