Сколько кот проживет без вашего присутствия: стоит ли ехать в путешествие без пушистика

Эксперты ответили, как кот переносит разлуку с хозяином

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Жизнь полна разнообразных событий, и не всегда возможно предвидеть и подготовиться к ним заранее.

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Иногда необходимо внезапно уехать в командировку на день, или же оказаться в больнице на неделю, при этом дома может остаться кот в одиночестве.

В таких случаях возникает вопрос: сколько времени домашний питомец может оставаться один? По мнению ветеринаров, животное может нормально переносить одиночество в течение суток, после чего начнет чувствовать тоску.

В исключительных случаях кошка может находиться без присмотра до трех дней, при условии, что у неё будет доступ к еде и воде, а также к чистому лотку (рекомендуется оставить дополнительный).

Если же необходимо оставить кота одного на длительный срок, крайне важно обеспечить, чтобы кто-то из соседей или родственников заходил в квартиру для смены воды, добавления свежего корма и уборки лотка. Лучше всего, если питомец уже знаком с этим человеком.

Соблюдение этих основных правил поможет сделать одиночество вашего питомца более терпимым.