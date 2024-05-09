Сколько кот проживет без вашего присутствия: стоит ли ехать в путешествие без пушистика

Жизнь полна разнообразных событий, и не всегда возможно предвидеть и подготовиться к ним заранее.
Иногда необходимо внезапно уехать в командировку на день, или же оказаться в больнице на неделю, при этом дома может остаться кот в одиночестве.
В таких случаях возникает вопрос: сколько времени домашний питомец может оставаться один? По мнению ветеринаров, животное может нормально переносить одиночество в течение суток, после чего начнет чувствовать тоску.
В исключительных случаях кошка может находиться без присмотра до трех дней, при условии, что у неё будет доступ к еде и воде, а также к чистому лотку (рекомендуется оставить дополнительный).
Если же необходимо оставить кота одного на длительный срок, крайне важно обеспечить, чтобы кто-то из соседей или родственников заходил в квартиру для смены воды, добавления свежего корма и уборки лотка. Лучше всего, если питомец уже знаком с этим человеком.
Соблюдение этих основных правил поможет сделать одиночество вашего питомца более терпимым.
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