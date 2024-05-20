Не успеешь оглянуться: немецкая полиция тестирует "мгновенные штрафы" для туристов

В Германии начали тестировать новый метод борьбы с нарушителями среди туристов — "мгновенные штрафы". По этому принципу, правонарушителей будут доставлять к банкомату для немедленной оплаты штрафа.
Эксперимент проводится во время чемпионата Европы, когда в стране ожидается большое количество болельщиков. Первым в эксперименте участвуют британские фанаты, известные своим вызывающим поведением. Если эксперимент окажется успешным, этот метод может быть применен и к другим категориям нарушителей, включая пьяных туристов.
Тем не менее, представители немецкой полиции проявляют осторожность и отмечают, что эффективность данного подхода будет зависеть от точности работы системы видеонаблюдения.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.