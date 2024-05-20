Не успеешь оглянуться: немецкая полиция тестирует "мгновенные штрафы" для туристов

Полиция Германии вводит систему "мгновенных штрафов"

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Германии начали тестировать новый метод борьбы с нарушителями среди туристов — "мгновенные штрафы". По этому принципу, правонарушителей будут доставлять к банкомату для немедленной оплаты штрафа.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперимент проводится во время чемпионата Европы, когда в стране ожидается большое количество болельщиков. Первым в эксперименте участвуют британские фанаты, известные своим вызывающим поведением. Если эксперимент окажется успешным, этот метод может быть применен и к другим категориям нарушителей, включая пьяных туристов.

Тем не менее, представители немецкой полиции проявляют осторожность и отмечают, что эффективность данного подхода будет зависеть от точности работы системы видеонаблюдения.