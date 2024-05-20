Ввоз автомобилей в Россию усложняется: как новые правила повлияют на ваш кошелек?

Новые правила утилизационного сбора в России: что изменится для импорта автомобилей?

С апреля 2024 года в России действуют новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти изменения направлены на устранение таможенных преимуществ, которые ранее использовались при импорте автомобилей через страны ЕАЭС, и включают расчет утилизационного сбора с учетом всех налогов и пошлин.

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Эксперты прогнозируют, что изменения приведут к увеличению стоимости автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС, на 20-25%, что может сократить предложение и сделать этот маршрут менее привлекательным для россиян.

В результате российские покупатели могут обратить внимание на прямой импорт автомобилей из Европы, в частности из Германии, где качество и надежность автомобилей на высоком уровне, а широкий ассортимент и честная цена делают покупку особенно привлекательной. Однако, покупка автомобиля в Германии связана с определенными рисками, такими как сложности с таможенным оформлением и транспортировкой, особенно в условиях закрытых границ для россиян.

Новые правила могут стимулировать россиян к пересмотру предпочтений в пользу автомобилей из Германии, несмотря на возможные сложности, связанные с импортом. Важно учитывать все аспекты и возможные проблемы при покупке автомобиля за границей.