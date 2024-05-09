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Ученые научились предсказывать суицидальное поведение с помощью ИИ

Нейросеть прогнозирует склонность к членовредительству с точностью 92%

1:30
Наука

Международная команда исследователей из США и Греции создала новый инструмент на базе искусственного интеллекта, способный прогнозировать предрасположенность к суицидальным мыслям и поведению, в том числе к самоповреждениям.

Нейросеть прогнозирует склонность к членовредительству с точностью 92%
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Алгоритм был обучен на основе данных опроса 4019 американцев, проведенного в 2021 году. Участникам было предложено оценить 48 изображений по семибалльной шкале от +3 до -3 в шести различных категориях, включая спорт, катастрофы, милые и агрессивные животные, природу и людей в купальных костюмах.

По мнению ученых, метод оценки изображений, хотя и кажется простым, позволяет эффективно анализировать, как человек реагирует на стимулы вознаграждения и отторжения, что важно для понимания его личности и поведения.

Система ИИ, разработанная в сотрудничестве с университетами Северо-Запада и Цинциннати, смогла предсказать четыре аспекта суицидального мышления и поведения: пассивные мысли о суициде, активное суицидальное мышление, планы на самоубийство и стратегии предотвращения самоповреждения.

Ученые отмечают, что точность прогнозов данного алгоритма достигла 92%, что значительно превосходит другие методы оценки суицидальных намерений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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