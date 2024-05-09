Neurology: диабет и метаболический синдром являются главными факторами развития невропатии

Диабет является главным фактором развития невропатии

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования выяснили, что невропатия вызывает болевой синдром, онемение в конечностях и ухудшает качество жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Более трети людей с невропатией отмечают острую, колющую или шокоподобную боль, которая увеличивает уровень депрессии и снижает качество жизни", — заявила автор исследования Мелисса Элафрос.

Учёные провели анализ истории болезней 169 пациентов, средний возраст которых был около 58 лет и 50% из них страдали диабетом. Он является главным фактором риска развития невропатии.

Ещё одним признаком невропатии является метаболический синдром и избыточный жир на животе, который образовался из-за этого синдрома. Учёных тревожит тот факт, что в большинстве случаев невропатия не была диагностирована. Именно поэтому они считают, что необходимо улучшать диагностику и лечение невропатии, пишет Neurology.