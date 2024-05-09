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Макароны пенне с чёрной фасолью, овощами и травами, приправленные пармезаном: очень вкусное блюдо

Макароны пенне с фасолью и овощами: полезное блюдо

1:35
Еда

В этот рецепт входят вкусные овощи, такие как морковь, сладкий перец, помидоры и кабачки. Чтобы придать блюду пикантности, добавьте полстакана сальсы или полстакана загустевшего соуса терияки.

Макароны пенне с фасолью и овощами: полезное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 чашка консервированной чёрной фасоли
  • 3/4 чашки сырых макарон пенне
  • 1/3 стакана нарезанной свежей моркови
  • 1/3 стакана нарезанных кабачков
  • 1/4 стакана нарезанных помидоров
  • 4 средних свежих гриба, нарезанных ломтиками
  • 1/2 небольшого зелёного перца, тонко нарезанного
  • 1/2 небольшой луковицы, тонко нарезанной
  • 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан
  • 2 чайные ложки измельчённой свежей петрушки
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 1/4 чайной ложки сушёного базилика
  • 1/4 чайной ложки орегано
  • 1/4 чайной ложки тимьяна
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/8 чайной ложки перца
  • 1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый

Приготовление

  1. Отварите макароны.
  2. В большой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте на оливковом масле морковь, зелёный перец, кабачки, грибы, лук, чеснок и приправы. Добавьте чёрную фасоль.
  3. Слейте воду с макарон, затем добавьте их к приготовленным овощам, добавьте помидоры и оставшееся оливковое масло. Аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте пармезаном и петрушкой.
ПАСТА С ФАСОЛЬЮ И ОВОЩАМИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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