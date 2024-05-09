Макароны пенне с чёрной фасолью, овощами и травами, приправленные пармезаном: очень вкусное блюдо
Макароны пенне с фасолью и овощами: полезное блюдо
1:35
В этот рецепт входят вкусные овощи, такие как морковь, сладкий перец, помидоры и кабачки. Чтобы придать блюду пикантности, добавьте полстакана сальсы или полстакана загустевшего соуса терияки.
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1 чашка консервированной чёрной фасоли
- 3/4 чашки сырых макарон пенне
- 1/3 стакана нарезанной свежей моркови
- 1/3 стакана нарезанных кабачков
- 1/4 стакана нарезанных помидоров
- 4 средних свежих гриба, нарезанных ломтиками
- 1/2 небольшого зелёного перца, тонко нарезанного
- 1/2 небольшой луковицы, тонко нарезанной
- 2 столовые ложки тёртого сыра пармезан
- 2 чайные ложки измельчённой свежей петрушки
- 2 чайные ложки оливкового масла
- 1/4 чайной ложки сушёного базилика
- 1/4 чайной ложки орегано
- 1/4 чайной ложки тимьяна
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/8 чайной ложки перца
- 1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый
Приготовление
- Отварите макароны.
- В большой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте на оливковом масле морковь, зелёный перец, кабачки, грибы, лук, чеснок и приправы. Добавьте чёрную фасоль.
- Слейте воду с макарон, затем добавьте их к приготовленным овощам, добавьте помидоры и оставшееся оливковое масло. Аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте пармезаном и петрушкой.
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