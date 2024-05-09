Макароны пенне с чёрной фасолью, овощами и травами, приправленные пармезаном: очень вкусное блюдо

Макароны пенне с фасолью и овощами: полезное блюдо

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

В этот рецепт входят вкусные овощи, такие как морковь, сладкий перец, помидоры и кабачки. Чтобы придать блюду пикантности, добавьте полстакана сальсы или полстакана загустевшего соуса терияки.

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Ингредиенты

1 чашка консервированной чёрной фасоли

3/4 чашки сырых макарон пенне

1/3 стакана нарезанной свежей моркови

1/3 стакана нарезанных кабачков

1/4 стакана нарезанных помидоров

4 средних свежих гриба, нарезанных ломтиками

1/2 небольшого зелёного перца, тонко нарезанного

1/2 небольшой луковицы, тонко нарезанной

2 столовые ложки тёртого сыра пармезан

2 чайные ложки измельчённой свежей петрушки

2 чайные ложки оливкового масла

1/4 чайной ложки сушёного базилика

1/4 чайной ложки орегано

1/4 чайной ложки тимьяна

1/4 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки перца

1 небольшой зубчик чеснока, измельчённый

Приготовление

Отварите макароны. В большой сковороде с антипригарным покрытием обжарьте на оливковом масле морковь, зелёный перец, кабачки, грибы, лук, чеснок и приправы. Добавьте чёрную фасоль. Слейте воду с макарон, затем добавьте их к приготовленным овощам, добавьте помидоры и оставшееся оливковое масло. Аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте пармезаном и петрушкой.