"Привет, Омск": восстановление арт-объекта после вандализма. Мэрия обещает быстрое восстановление

Вандалы второй раз за месяц сломали надпись "Привет, Омск" в парке

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Дважды за последний месяц неизвестные лица повредили надпись "Привет, Омск" в Советском парке. По сообщению gorod55. ru, омичи заметили отсутствие буквы "С" в надписи, установленной у входа в парк. Это уже второй случай повреждения: в конце марта букву также повредили, и лишь в начале апреля ее восстановили.

Фото: flickr.com by Tony Webster from Portland, Oregon, United States is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В ответ на произошедшее в мэрии Омска обещают скорое восстановление арт-объекта, пострадавшего от действий вандалов. "Для восстановления поврежденных букв планируется заключение договора с подрядной организацией в ближайшее время", — пояснили в пресс-службе мэрии.

Предыдущие инциденты побудили администрацию парка призывать жителей города быть более бережными к общественному имуществу. Они напомнили, что уход за парками требует значительных усилий и ресурсов.