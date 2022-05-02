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Автор Олег Артюков

В Швеции предложили маркировать газ из России. Но пока не знают, как

Экономика

Министр по вопросам энергетики и информационных технологий Швеции Хашаяр Фарманбар выступил с "оригинальной" идеей. Он предложил маркировать природный газ, который поступает в страны Евросоюза.

В Швеции предложили маркировать газ из России. Но пока не знают, как

Таким образом, полагает министр, будет известно, откуда именно газ импортирован. Правда, не похоже, чтобы Хашаяр Фарманбар знал, как реализовать эту идею на практике.

"Мы сегодня заявим о том, что ЕС должен маркировать импортируемые энергоносители. Сейчас мы не можем определить, как много газа поступает в Швецию из России или других стран, мы его закупаем на рынке из общего пула. Маркировка — это не то, что может сделать одна страна, за это должен нести большую ответственность ЕС", — цитирует министра ТАСС.

По его словам, подобная мера призвана помочь покупателям выбрать природный газ нужного происхождения.

В понедельник в Брюсселе начал работу саммит министров энергетики Евросоюза. Посвящён он в том числе вопросу о том, как быть с платежами за российский газ.

В конце марта президент России Владимир Путин распорядился, дабы оплата за поставки природного газа из России в недружественные государства принималась только в рублях. На прошлой неделе были прекращены поставки природного газа из России в Польшу и Болгарию. Власти этих государств отказались от оплаты в рубялх.

А в Варшаве и вовсе заявили, что впредь отказываются покупать природный газ в России. При этом Польша увеличила реверсные поставки газа из Германии ровно настолько же, сколько получала из России. При этом есть все основания полагать, что газ, закупаемый поляками в Германии, тоже российский.

Между тем, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани считает, что европейским энергетическим компаниям следует разрешить временно платить за российский газ в рублях.

"Считаю, что нефтяные и газовые компании не могут рисковать платить, а затем быть обвиненными в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать, не платя в рублях. Это долгосрочные контракты, издержки будут чрезвычайно высокими", — сказал министр.

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Автор: Олег Артюков
Темы евросоюз
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