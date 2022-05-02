В Швеции предложили маркировать газ из России. Но пока не знают, как

Министр по вопросам энергетики и информационных технологий Швеции Хашаяр Фарманбар выступил с "оригинальной" идеей. Он предложил маркировать природный газ, который поступает в страны Евросоюза.

Таким образом, полагает министр, будет известно, откуда именно газ импортирован. Правда, не похоже, чтобы Хашаяр Фарманбар знал, как реализовать эту идею на практике.

"Мы сегодня заявим о том, что ЕС должен маркировать импортируемые энергоносители. Сейчас мы не можем определить, как много газа поступает в Швецию из России или других стран, мы его закупаем на рынке из общего пула. Маркировка — это не то, что может сделать одна страна, за это должен нести большую ответственность ЕС", — цитирует министра ТАСС.

По его словам, подобная мера призвана помочь покупателям выбрать природный газ нужного происхождения.

В понедельник в Брюсселе начал работу саммит министров энергетики Евросоюза. Посвящён он в том числе вопросу о том, как быть с платежами за российский газ.

В конце марта президент России Владимир Путин распорядился, дабы оплата за поставки природного газа из России в недружественные государства принималась только в рублях. На прошлой неделе были прекращены поставки природного газа из России в Польшу и Болгарию. Власти этих государств отказались от оплаты в рубялх.

А в Варшаве и вовсе заявили, что впредь отказываются покупать природный газ в России. При этом Польша увеличила реверсные поставки газа из Германии ровно настолько же, сколько получала из России. При этом есть все основания полагать, что газ, закупаемый поляками в Германии, тоже российский.

Между тем, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани считает, что европейским энергетическим компаниям следует разрешить временно платить за российский газ в рублях.

"Считаю, что нефтяные и газовые компании не могут рисковать платить, а затем быть обвиненными в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать, не платя в рублях. Это долгосрочные контракты, издержки будут чрезвычайно высокими", — сказал министр.