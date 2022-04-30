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Автор Мария Карева

The Guardian: поляки столкнулись с последствиями отказа от российского газа

Политика

Польское правительство обещает населению страны справиться без российского топлива. Однако простые поляки уже ощутили на себе печальные последствия антироссийской политики Варшавы. Об этом пишет британское издание The Guardian.

The Guardian: поляки столкнулись с последствиями отказа от российского газа

На западе Польши жилые дома, поликлиники, детские сады и местные предприятия остались без отопления и горячей воды. Директор одной из школ Наталья Палчиньская призналась, что шокирована ситуацией.

"Мы были совершенно ошеломлены", — сказала она.

Палчиньская отметила, что если в ближайшее время газ снова не начнёт поступать, то они будут вынуждены закрыть школу.

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, во всём виновата Россия. Он заявил, что Варшава сделает всё, чтобы поляки не почувствовали никаких изменений после отключения поставок.

Россия прекратила осуществление поставок, так как Польша и Болгария отказались оплачивать топливо рублями. The Guardian пишет, что после этого Европа оказалась на грани энергетического кризиса. По словам главы неправительственной организации Forum Energii Иоанны Мачковяк-Пандеры, следует ожидать сильный дефицит энергии следующей зимой.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
Темы польша болгария матеуш моравецкий
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