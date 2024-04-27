Реальность и перспективы: какие регионы России могут быть объединены в ближайшие годы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Марат Хуснуллин высказались о необходимости объединения регионов, основываясь на предположении, что крупные административные единицы проще управлять. Планируется упразднение наиболее экономически уязвимых территорий, которые будут присоединены к более крупным регионам, сообщает издание "Акценты".
Центр поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ) провел экспертную дискуссию и выявил наиболее вероятные сценарии объединения регионов в 2024–2025 годах.
Дальний Восток:
Еврейская автономная область (ЕАО), являющаяся одним из наименее развитых регионов, вероятнее всего, будет объединена с Хабаровским краем. Корякия уже была ликвидирована и присоединена к Камчатской области. Эксперты считают маловероятным слияние Приморья и Хабаровского края или Приморья и Сахалина.
Урал:
Сценарий объединения Тюменской области, Ямала и Югры, известный как "Тюменская матрешка", может вызвать сопротивление местных элит, но также стимулирует развитие межрегиональных инвестиционных проектов. Более вероятно объединение Курганской и Челябинской областей.
Северо-Запад:
Присоединение Ненецкого автономного округа к Архангельской области маловероятно, вместо этого более реалистично объединение Псковской области с Новгородской. Эксперты считают маловероятным слияние Ленобласти и Санкт-Петербурга.
Юг и Кавказ:
На Северном Кавказе объединения регионов маловероятны из-за автономности местных элит. Однако рассматривается слияние Севастополя и Крыма.
Центральная Россия:
Орловская область может быть объединена с другими соседними регионами из-за демографического спада. Предполагается, что столицами объединенных субъектов станут экономически и демографически успешные города, такие как Калуга и Ярославль.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.