Реальность и перспективы: какие регионы России могут быть объединены в ближайшие годы

ЦПОГИ: депрессивные регионы России могут быть присоединены к более успешны

2:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер Марат Хуснуллин высказались о необходимости объединения регионов, основываясь на предположении, что крупные административные единицы проще управлять. Планируется упразднение наиболее экономически уязвимых территорий, которые будут присоединены к более крупным регионам, сообщает издание "Акценты".

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Центр поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ) провел экспертную дискуссию и выявил наиболее вероятные сценарии объединения регионов в 2024–2025 годах.

Дальний Восток:

Еврейская автономная область (ЕАО), являющаяся одним из наименее развитых регионов, вероятнее всего, будет объединена с Хабаровским краем. Корякия уже была ликвидирована и присоединена к Камчатской области. Эксперты считают маловероятным слияние Приморья и Хабаровского края или Приморья и Сахалина.

Урал:

Сценарий объединения Тюменской области, Ямала и Югры, известный как "Тюменская матрешка", может вызвать сопротивление местных элит, но также стимулирует развитие межрегиональных инвестиционных проектов. Более вероятно объединение Курганской и Челябинской областей.

Северо-Запад:

Присоединение Ненецкого автономного округа к Архангельской области маловероятно, вместо этого более реалистично объединение Псковской области с Новгородской. Эксперты считают маловероятным слияние Ленобласти и Санкт-Петербурга.

Юг и Кавказ:

На Северном Кавказе объединения регионов маловероятны из-за автономности местных элит. Однако рассматривается слияние Севастополя и Крыма.

Центральная Россия:

Орловская область может быть объединена с другими соседними регионами из-за демографического спада. Предполагается, что столицами объединенных субъектов станут экономически и демографически успешные города, такие как Калуга и Ярославль.